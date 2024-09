Artilheiros do Cruzeiro: conheça os 10 maiores da história

Tostão está no topo da lista de maiores artilheiros do Cruzeiro na história, com 242 gols. (Foto: Cruzeiro)







Publicada em 26/09/2024

O Cruzeiro Esporte Clube, uma das maiores potências do futebol brasileiro, sempre contou com grandes artilheiros que ajudaram a construir sua rica trajetória de títulos e glórias. Ao longo dos anos, esses jogadores se destacaram por suas habilidades em balançar as redes adversárias e se tornaram ídolos eternos da torcida celeste. Os artilheiros do Cruzeiro tiveram papel fundamental nas conquistas do clube, especialmente em títulos nacionais e internacionais.

Desde Tostão, o maior artilheiro da história do clube, até outros grandes nomes como Dirceu Lopes e Marcelo Ramos, esses atletas marcaram gerações com seus gols. Conheça os 10 maiores artilheiros do Cruzeiro e seus feitos dentro de campo, que ajudaram a consolidar a Raposa como uma das grandes forças do futebol mundial.

Maiores artilheiros do Cruzeiro na história

1 - Tostão – 242 gols

Tostão é o maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 242 gols. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi o grande craque do time na conquista da Taça Brasil de 1966, quando o Cruzeiro fez história ao vencer o Santos de Pelé. Conhecido por sua técnica apurada e inteligência tática, Tostão é uma lenda do futebol brasileiro e um dos maiores ídolos da Raposa.

2 - Dirceu Lopes – 223 gols

Dirceu Lopes, com 223 gols, é outro grande ídolo do Cruzeiro. Atuando ao lado de Tostão, ele foi peça fundamental nas conquistas do clube, especialmente no título da Taça Brasil de 1966. Conhecido por sua habilidade no meio-campo e seu faro de gol, Dirceu Lopes é reverenciado pela torcida cruzeirense como um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa celeste.

3 - Niginho – 208 gols

Niginho marcou 208 gols pelo Cruzeiro nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos primeiros grandes ídolos da história do clube. Ele foi fundamental em várias conquistas estaduais, ajudando a consolidar o Cruzeiro como uma das forças emergentes do futebol mineiro. Seu nome é lembrado até hoje pela torcida como um dos maiores goleadores da Raposa.

4 - Bengala – 172 gols

Bengala, com 172 gols, foi um dos principais artilheiros do Cruzeiro nas décadas de 1930 e 1940. Ele se destacou pela sua habilidade e faro de gol, sendo decisivo em inúmeras conquistas estaduais. Bengala foi um dos jogadores que ajudaram a estabelecer a tradição ofensiva do Cruzeiro e a fortalecer sua posição como um dos grandes clubes do futebol brasileiro.

5 - Marcelo Ramos – 162 gols

Marcelo Ramos é um dos grandes artilheiros do Cruzeiro, com 162 gols. Atuando nas décadas de 1990 e 2000, ele foi um dos principais responsáveis pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Sua presença de área e sua capacidade de marcar em momentos decisivos fizeram dele um dos ídolos recentes da Raposa.

6 - Ninão – 158 gols

Ninão marcou 158 gols pelo Cruzeiro, sendo um dos grandes atacantes do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era conhecido por sua força física e capacidade de finalização, contribuindo para várias conquistas estaduais. Ninão foi um dos maiores artilheiros do Cruzeiro.

7 - Palhinha – 145 gols

Palhinha, com 145 gols, brilhou pelo Cruzeiro nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi peça importante nas campanhas vitoriosas do clube e é lembrado por sua habilidade em decidir jogos importantes. Palhinha foi um dos principais atacantes de sua geração e está entre os maiores artilheiros do Cruzeiro.

8 - Alcides – 144 gols

Alcides foi um dos grandes atacantes do Cruzeiro nas décadas de 1940 e 1950, com 144 gols. Ele ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais e foi um dos artilheiros mais consistentes de sua época. Alcides é lembrado por sua técnica apurada e por sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos.

9 - Joãozinho – 118 gols

Joãozinho marcou 118 gols pelo Cruzeiro e foi um dos grandes ídolos da torcida nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi peça chave na conquista da Copa Libertadores de 1976, sendo lembrado por seu talento e por marcar gols em jogos importantes. Joãozinho é uma lenda do Cruzeiro e continua a ser reverenciado pela torcida celeste.

10 - Raimundinho – 110 gols

Raimundinho marcou 110 gols pelo Cruzeiro nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais jogadores do clube naquele período. Ele ajudou a Raposa a conquistar vários títulos estaduais e é lembrado por sua eficiência nas finalizações. Raimundinho foi um dos grandes artilheiros do clube e um ídolo de sua geração.