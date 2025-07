Jardim acredita que Cruzeiro atingiu uma forma de jogar ideal

Com o empate por 0 a 0 com o Corinthians, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, o Cruzeiro chegou à marca de 11 rodadas sem derrota no Campeonato Brasileiro – e 16 em jogos oficiais, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O técnico Leonardo Jardim destaca que a equipe atingiu uma maneira de jogar que permite esse desempenho positivo.

- Para nós, mais importante que esse registro da série invicta, é a atitude e o desempenho da equipe, em termos de performance. Acho que a equipe criou uma dimensão e uma forma de jogar em todos os jogos, que é abordar o jogo pensando em vencer, pensando em conseguir o resultado. Com certeza, que não vamos ter só vitória. Conseguimos hoje (quarta-feira) um ponto e não ter sofrido gol é meio positivo. Poderia ter sido diferente se tivéssemos aproveitado as chances criadas no primeiro tempo, mas os jogadores estão de parabéns pela atitude, entrega e organização que mantivemos durante o jogo – comentou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a partida diante do Corinthians.

Desempenho defensivo do Cruzeiro também melhorou com Leonardo Jardim

Outro número positivo que o Cruzeiro vem mantendo é o reduzido número de gols sofridos: são apenas nove nos 16 jogos do Brasileiro, situação bem diferente das primeiras partidas da equipe sob o comando de Leonardo Jardim – incluindo jogos sob o comando de Fernando Diniz, no início da temporada, a Raposa saiu de campo sofrendo gol em 15 partidas consecutivas.

- Essa solidez defensiva é uma situação que trabalhamos bastante, porque antes sofríamos gol em todos os jogos. Trabalhamos muito a organização, e estrutura defensiva é toda a equipe junta, não só os defensores. Com certeza que, devido à organização, não sofrer gols vai valorizar o goleiro, nossa defesa e nossos volantes. Todos saem valorizados. Os jogadores conseguiram se organizar de uma forma que hoje em dia estamos muito mais fortes nesse capítulo defensivo, em que todos trabalham para, numa primeira parte, não sofrer gols e, depois, participar na manobra ofensiva.

Volante Lucas Romero em ação no empate por 0 a 0 com o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta quinta-feira (24), quando iniciam a preparação para a partida de domingo (27), contra o Ceará, no Mineirão, às 16h, pela 17ª rodada do Brasileiro. Leonardo Jardim não ganhou nenhum problema de suspensão ou contusão na partida diante do Corinthians.