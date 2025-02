Jornalista comenta atitude de Gabigol em eliminação do Cruzeiro: ‘Cabeça inchada’

O Cruzeiro perdeu nos pênaltis para o América-MG e deu adeus ao Campeonato Mineiro, neste sábado (22), na Arena Independência. Na disputa das penalidades, o goleiro Matheus Mendes dançava quando a Raposa desperdiçava uma chance. Gabigol converteu a cobrança e imitou o arqueiro do Coelho. Comentarista do jogo no sportv, Pedro Moreno comentou as provocações.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes das penalidades, com bola rolando, Gabigol perdeu duas chances claras de gol que poderiam ter classificado o Cruzeiro no tempo normal. Gabigol converteu a cobrança quando outros dois jogadores do Cruzeiro já haviam desperdiçado. Na sequência, Marlon cavou para cima de Cássio e colocou o América-MG na final do Campeonato Mineiro.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

- Ficou com a cabeça inchada ali, certamente, o Gabigol. Primeiro pela grande oportunidade que perdeu com a bola rolando, e agora nas penalidades o garoto Matheus Mendes, no duelo entre os dois, acabou levando a melhor - disse Pedro Moreno após a classificação do América-MG.