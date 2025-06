Conheça mais dos adversários argentinos do Cruzeiro na Vitória Cup

O Cruzeiro vai reencontrar o Estudiantes de La Plata, da Argentina, na Vitória Cup, torneio que será realizado em julho, em Cariacica (ES). As duas equipes fizeram a final da Copa Libertadores de 2009, conquistada pelos argentinos. Outro adversário da Raposa no torneio será o Defensa y Justicia, também da Argentina.

Os jogos serão nos dias 3 e 6 de julho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Primeiro, o Cruzeiro enfrenta o Defensa y Justicia. O jogo contra o Estudiantes será o último do torneio, que não apontará um campeão. A Desportiva Ferroviária também faz duas partidas contra os argentinos, no Estádio Engenheiro Araripe.

Na decisão da Libertadores de 2009, houve empate por 0 a 0 em La Plata, no primeiro jogo, e o time argentino venceu por 2 a 1, no Mineirão, em 15 de julho. Os dois times também se enfrentaram na primeira fase daquela Libertadores. No Mineirão, o Cruzeiro venceu por 3 a 0, e, em casa, o Estudiantes goleou por 4 a 0.

Cruzeiro e Estudiantes já se encontraram depois da final da Libertadores. Pela primeira fase do torneio de 2011, a Raposa goleou por 5 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e por 3 a 0 no Estádio Ciudad de La Plata. Também houve dois confrontos pela Supercopa dos Campeões da Libertadores em 1994. O Estudiantes venceu por 1 a 0, na Argentina, e o Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão.

Veja como estão os adversários argentinos do Cruzeiro nesta temporada

Na Copa Libertadores deste ano, o Estudiantes terminou em primeiro lugar no Grupo A, com 12 pontos e melhor saldo de gols que o Botafogo. Nas oitavas de final, vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, em agosto.

No Campeonato Argentino, o Estudiantes foi eliminado pelo Rosário Central nas oitavas de final do Apertura, depois de terminar em oitavo lugar no Grupo A. No domingo (1º), a equipe sob o comando do técnico Eduardo Domínguez, perdeu para o Aldovisi nos pênaltis e foi eliminada da Copa da Argentina.

O jogo do Cruzeiro contra o Defensa y Justicia será o primeiro entre as duas equipes. No Campeonato Argentino, a equipe de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires, terminou em 10º lugar no Grupo A do Apertura e não se classificou para as oitavas de final. A estreia no Clausura está marcada para 13 de julho, após a Vitória Cup, contra o Banfield.

O Defensa y Justicia disputou a Copa Sul-Americana e, assim como o Cruzeiro, não passou da fase de grupos. Terminou na lanterna do Grupo B, com quatro pontos, atrás de Universidad de Quito, Cerro Largo e Vitória.

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, receberá dois jogos do Cruzeiro em julho (Foto: Divulgação/Sesport)

Veja os jogos do Cruzeiro na tabela da Vitória Cup: