Cruzeiro se despede da Sul-Americana com empate sem gols

O Cruzeiro se despediu da Copa Sul-Americana da mesma forma que atuou em toda a competição: melancolicamente. A equipe celeste não saiu do 0 a 0 com o Unión de Santa Fe, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, na última rodada do Grupo E. Pelo menos, ampliou a invencibilidade na temporada para 10 partidas, com sete vitórias e três empates. Outro ponto positivo foi a boa presença de público no Mineirão para um jogo que não valia nada, mais de 20 mil torcedores.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com apenas dois titulares de início, o lateral Fagner e o meia Matheus Pereira, o Cruzeiro foi um time sem criatividade e agressividade no primeiro tempo. Foram poucas as finalizações. Matheus Pereira tentou aos 14 minutos, e Eduardo, aos 42, ambos para fora. O Unión assustou aos 24 minutos, numa cobrança de falta de Del Blanco, que Léo Aragão teve dificuldade para desviar para escanteio. Aos 36 minutos, o zagueiro Fascendini atingiu violentamente Murilo Rhikman e foi expulso, após recomendação do VAR.

Meia Eduardo foi titular do Cruzeiro, no empate com o Unión, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No segundo tempo, mesmo com um jogador a mais em campo, o Cruzeiro não conseguiu pressionar o Unión. Teve mais posse de bola, movimentou-se muito, mas pouco criou. Leonardo Jardim tirou os jogadores que devem enfrentar o Palmeiras: Fagner, Jonathan Jesus e Matheus Pereira. O time argentino conseguiu chegar à área cruzeirense, levando algum perigo para o goleiro Léo Aragão.

Cruzeiro passa a pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro

Agora, a preocupação do Cruzeiro passa a ser exclusivamente com o Campeonato Brasileiro. Até a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, a Raposa faz duas partidas. Domingo (1º), enfrenta o líder Palmeiras, às 19h30, no Mineirão, pela 11ª rodada. E, no dia 12 de junho, joga contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 UNIÓN DE SANTA FE

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de maio de 2025 - 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🟨 Cartões amarelos: Rodriguinho (Cruzeiro), Vargas (Unión)

🟥 Cartões vermelhos: Fascendini (Unión)

➡️Renda: R$ 348.550,

➡️Público presente: 20.944

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão, Fagner (William), Jonathan Jesus (Villalba), Gamarra e Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman (Bolasie), Eduardo e Matheus Pereira (Rodriguinho); Lautaro Diaz (Dinenno) e Kaique Kenji.

UNIÓN (Técnico: Leonardo Madelón)

Tagliamonte, Vargas, Pardo, Fascendini e Corvalán; Pittón, Ham (Paz) e Fragapane (Palacios); Del Blanco (Colazo), Lionel Verde (Martínez) e Gamba.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Blas Romero (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

🖥️ VAR: José Mendez (PAR)