Cruzeiro sai da Sul-Americana com apenas R$ 5,8 milhões em prêmios

A participação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana 2025 foi pífia. Depois de ser vice-campeão em 2024, a Raposa foi eliminada na competição ainda na fase de grupos. Com o empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fe, da Argentina, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim chegou aos cinco pontos, na terceira colocação do Grupo E, atrás de Mushuc Runa, do Equador, e Palestino, do Chile.

Mas o prejuízo não foi apenas técnico. Com apenas uma vitória em seis jogos na fase de grupos, o Cruzeiro perdeu também pelo lado financeiro. A Conmebol premia com US$ 115 mil (cerca de R$ 655 mil) a cada vitória na Sul-Americana, e esse foi o valor que o clube celeste recebeu pelo resultado contra o Palestino, no Mineirão, na quinta rodada.

Única vitória do Cruzeiro na Sul-Americana foi contra o Palestino, na rodada passada (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Por outro lado, o Cruzeiro deixou de ganhar da Conmebol cinco vezes mais. Se tivesse vencido os seis jogos desta fase da Sul-Americana, o prêmio total teria sido de US$ 690 mil (cerca de R$ 3,93 milhões).

O Cruzeiro também recebeu o valor de US$ 900 mil (mais de R$ 5 milhões) pela participação na fase de grupos da Sul-Americana. Mas, com a eliminação, perdeu a premiação paga pela Conmebol pela participação nas fases restantes da competição. No ano passado, com o vice-campeonato, o clube mineiro recebeu cerca de R$ 30 milhões.

Veja a premiação paga pela Conmebol na Copa Sul-Americana: