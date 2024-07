Grêmio defende tabu jogando como mandante contra o Cruzeiro

Paulo Machado/Agência Freelance







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30. Tendo vantagem em jogos como mandante, o Grêmio defende um longo tabu contra a Raposa. Confira!

Tabu Imortal!

O Grêmio não perde para o Cruzeiro como mandante desde o Brasileirão de 2017. Na ocasião, a Raposa, que seria campeã da Copa do Brasil, venceu por 1 a 0, na 27ª rodada da competição.

Paulo Machado/Agência Freelance

Estatísticas de Grêmio x Cruzeiro

As equipes já se enfrentaram em 80 jogos ao longo da história, com 32 vitórias da Raposa, 22 empates e 26 triunfos do Imortal.

Em jogos com mando do Grêmio, como é o caso desta partida, a vantagem é totalmente do Tricolor Gaúcho, com 18 vitórias, 16 empates e sete vitórias do Cruzeiro. No último encontro entre as duas equipes, vitória do Imortal por 3 a 0.

Pedro Geromel (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Cruzeiro (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Cruzeiro

Brasileirão - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Soteldo e Pavón.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.