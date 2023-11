Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, expressou sua indignação em entrevista após o confronto generalizado entre torcedores da Raposa e do Coritiba no gramada da Vila Capanema, neste sábado (11), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Em pronunciamento, o dirigente repudiou o ocorrido e pediu punição severa aos envolvidos na batalha campal.