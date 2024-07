Fernando Seabra elogia Cruzeiro após vitória: ‘Postura exemplar’

Fernando Seabra elogiou a postura do Cruzeiro na vitória sobre o Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 13:21 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro venceu o Botafogo, por 3 a 0, nesse sábado (27), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bastante elogiado pelo técnico Fernando Seabra.

O treinador ressaltou que sua equipe teve postura exemplar durante a partida e mostrou em diversos momentos bom nível competitivo.

- A equipe hoje teve uma postura exemplar no que diz respeito à competitividade, ao que diz respeito ao cumprimento de todas as funções coletivas para defender, atacar e fazer todas as transições. Sabíamos do nível e da característica do jogo do jogo do nosso adversário, que é fortíssimo - salientou.

Além disso, para elogiar sua equipe, Seabra ressaltou as qualidades do Botafogo.

- Tem muita qualidade individual (Botafogo) quanto à coordenação em jogo direto, bolas longas, cruzamentos, movimentos para atacar à área. Nos gerou muita dificuldade, conseguimos neutralizar grande parte dessas situações pelo cumprimento exemplar das missões táticas individuais de cada um, pela organização coletiva - comentou.

O Cruzeiro está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos somados. O Botafogo é o líder com 40 tentos.