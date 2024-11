Fernando Diniz define escalação do Cruzeiro diante do Flamengo

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 20:21 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro divulgou a escalação da equipe que enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (6), na Arena Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com os titulares à disposição, Fernando Diniz não surpreendeu e repetiu o time que entrou em campo na vitória contra o Lanús, há uma semana, que garantiu à Raposa vaga na final da Copa Sul-Americana.

Os únicos desfalques do Cabuloso estão no ataque. Rafa Silva cumpre suspensão após ter sido expulso diante do Atlhletico-PR, aos quatro segundos de jogo. Além dele, Juan Dinenno segue no departamento médico. Por outro lado, há expectativa que Lautaro Díaz ganhe minutos vindo do banco de reservas.

Assim, Fernando Diniz escalou o Cruzeiro para o confronto com o Flamengo com: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge.

O que vem por aí?

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (6), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h (de Brasília), na Arena Independência, com transmissão do Premiere (pay-per-view). A Raposa ocupa oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quarto, com 55 pontos.

