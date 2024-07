Ex-diretor do Cruzeiro admite erro durante a gestão de Ronaldo Fenômeno

Pedro Martins falou de erro na gestão de Ronaldo Fenômeno - Foto: Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 13:15 • Belo Horizonte (MG)

O ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, admitiu um de seus grandes erros durante gestão de Ronaldo Fenômeno. O cartola que deixou a agremiação logo com a saída do antigo proprietário da SAF disse que não ter dado oportunidade a Fernando Seabra foi uma falha.

— Não ter efetivado o Fernando Seabra no final da temporada… ao final desta temporada, a gente acreditava que o Seabra precisava de mais um ciclo no Sub-20 no Cruzeiro. Ele vai para final da Copinha, só que ele sai, e vai para o Bragantino — explicou o dirigente em entrevista ao Charla Podcast.

Seabra comandou o Cruzeiro na reta final do Brasileirão de 2023, no entanto, o clube optou por anunciar Nicolás Larcamon.

— Contratamos o Nico Larcamón, que é bom treinador, mas ele não se conectou à cultura do Cruzeiro. E aí, a gente corrige o erro (contratando Fernando Seabra) — contou o ex-dirigente do Cruzeiro.

Seabra atualmente comanda o Cruzeiro e vê seu time com bom rendimento. A Raposa tem atualmente 29 pontos, na sexta colocação. Seu rendimento é de 63%, com 21 partidas, 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.