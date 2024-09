Escudo do Cruzeiro: como surgiu e história do símbolo

O escudo do Cruzeiro carrega a história do clube de Minas Gerais (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 21/09/2024

O escudo do Cruzeiro Esporte Clube, um dos símbolos mais reconhecíveis do futebol brasileiro, tem suas origens ligadas à fundação do clube em 1921. Na época, o clube era conhecido como Palestra Itália, em referência às suas raízes italianas, e utilizava um escudo que trazia as cores da bandeira italiana, além das iniciais do clube.

Com a mudança de nome para Cruzeiro, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o clube também precisou reformular seu escudo. A nova identidade visual foi inspirada nas cinco estrelas do Cruzeiro do Sul, uma constelação visível no hemisfério sul e que simboliza a nacionalidade brasileira. Desde então, as estrelas passaram a ser o elemento principal do escudo, representando a força e a grandeza do clube.

A evolução do escudo do Cruzeiro. (Foto: Reprodução)

Evolução do escudo do Cruzeiro

O escudo do Cruzeiro foi simplificado ao longo dos anos, sempre mantendo as cinco estrelas como seu principal elemento. Inicialmente, as estrelas eram dispostas dentro de um círculo azul, mas, com o passar do tempo, o design foi ajustado para dar mais destaque às estrelas, que hoje são apresentadas de forma isolada, sobre um fundo azul claro.

O tom de azul também passou por mudanças ao longo das décadas, variando entre azul escuro e azul celeste, mas sempre mantendo a identidade visual que caracteriza o clube. O branco, cor secundária do clube, também faz parte do escudo do Cruzeiro, criando um contraste harmonioso que facilita o reconhecimento da marca.

Curiosidades do símbolo do Cruzeiro

As cinco estrelas do escudo do Cruzeiro são uma referência à constelação que o time se inspirou no nome, que simboliza a origem e a conexão do clube com o Brasil. Além disso, as estrelas também são vistas como um símbolo das conquistas e da grandeza do clube, que, ao longo de sua história, acumulou títulos importantes no cenário nacional e internacional.

Ao longo de sua história, o escudo do Cruzeiro teve diversas versões comemorativas. Em 2003, por exemplo, o clube apresentou uma edição especial para celebrar a Tríplice Coroa (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), conquistada naquele ano. Nessas versões, o escudo recebia elementos adicionais, como faixas ou detalhes dourados, para marcar as conquistas.