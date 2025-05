Escalações de Cruzeiro x Unión: apenas dois titulares na Raposa

O lateral-direito Fagner e o meia Matheus Pereira são os únicos titulares do Cruzeiro que entram em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30, para enfrentar o Unión de Santa Fe, da Argentina, no Mineirão, na despedida da equipe celeste da Copa Sul-Americana. Os dois times não têm, desde a rodada passada, chances de classificação para o mata-mata da competição. Em Santa Fe, o Unión venceu por 1 a 0, em 1º de abril.

Diante da situação, o técnico Leonardo Jardim decidiu poupar os titulares para a partida do Cruzeiro domingo (1º), contra o Palmeiras, às 19h30, também no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio, o lateral Kaiki, o volante Christian e os atacantes Gabigol e Kaio Jorge nem foram relacionados para o banco de reservas.

Matheus Pereira não participou da vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, domingo (25), por estar suspenso, e Fagner não atua há duas partidas por causa de dores musculares na coxa. Já o zagueiro Villalba, suspenso da partida contra o Palmeiras, fica no banco. A dupla de zaga será formada por Jonathan Jesus e Gamarra.

O Cruzeiro está escalado com:

Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Gamarra e Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman, Eduardo e Matheus Pereira; Lautaro Diaz e Kaique Kenji.

O Unión de Santa Fe, que não vence há quase dois meses, está escalado pelo técnico argentino Leonardo Madelón com:

Tagliamonte; Vargas, Pardo, Fascendini e Corvalán; Fragapane, Ham, Pittón e Del Blanco; Lionel Verde e Gamba.

Cruzeiro e Unión já estão eliminados da Sul-Americana

O Grupo E da Copa Sul-Americana foi decidido na rodada passada, e o outro jogo desta quarta-feira (28), entre Palestino e Mushuc Runa, em La Florida, no Chile, também às 21h30 (de Brasília), servirá apenas para cumprir tabela. O time equatoriano, com 13 pontos, já garantiu o primeiro lugar e a vaga nas oitavas de final. A equipe chilena, com nove pontos, vai disputar o play-off contra um time eliminado da Copa Libertadores. O Cruzeiro está com quatro pontos, e o Unión, com três.