Escalações de Cruzeiro x Santos: Jardim confirma time sem surpresa

O técnico Leonardo Jardim confirmou a escalação do Cruzeiro para enfrentar o Santos, neste domingo (10), às 18h30, no Mineirão, com força máxima. A equipe será a mesma que começou os dois últimos jogos, ambos ganhos por 2 a 0, fora de casa: contra o Botafogo, domingo (3), no Nílton Santos, pelo Brasileirão, e contra o CRB, quinta-feira (7), em Maceió, pela Copa do Brasil.

O Cruzeiro está escalado para o jogo contra o Santos com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Como a equipe celeste volta a campo somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, a preocupação com o desgaste físico diminui. O Cruzeiro vem de oito jogos desde a retomada do Brasileiro, em 13 de julho.

Fora da equipe continua o lateral-direito Fagner, que sofreu fratura na fíbula direita na partida contra o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil, e o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão no joelho direito, sofrida ainda no início da temporada.

Com a vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 1, sábado (9), o Cruzeiro não tem chance prática de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada. O time carioca chegou aos 40 pontos, com 25 gols de saldo. A Raposa está com 37 pontos e 19 gols de saldo, ou seja, teria de golear o Santos por seis gols de diferença para ultrapassar o Flamengo.

Cruzeiro não perde para o Santos em casa pelo Brasileiro há 10 anos

O Cruzeiro não perde para o Santos, como mandante pelo Brasileirão, há 10 anos. A última derrota da Raposa para o Peixe foi em 30 de agosto de 2015, por 1 a 0, no Mineirão. Desde então, as duas equipes se enfrentam quatro vezes no Gigante da Pampulha pela competição. Em 2016, houve empate por 2 a 2. No ano seguinte, nova igualdade, por 1 a 1. Em 2018, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, e, em 2019, por 2 a 0. Em 2023, a partida com mando do time mineiro foi disputada na Arena Independência, com vitória celeste por 2 a 1.

O Santos está com 18 pontos (no início da rodada, ocupava a 15ª posição) e tenta de afastar da zona de rebaixamento neste Brasileirão. Na segunda-feira (4), o Peixe derrotou o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, com dois gols do atacante Neymar.

Ameaçado no cargo, o técnico Cleber Xavier escalou o Santos com:

Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.