Escalações de Cruzeiro x Mirassol: Raposa tem desfalque para estreia

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, perdeu um titular, de última hora, para a estreia no Brasileirão 2025, neste sábado (29), contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão. O zagueiro Jonathan Jesus, com quadro viral, será substituído por Gamarra. Outra mudança em relação ao time que começou o amistoso contra o Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1), sábado (22), em Bragança Paulista, é o lateral esquerdo Kaiki. O meia Matheus Pereira e o zagueiro Villalba começam no banco de reservas.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro



O Cruzeiro está escalado com:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki; Walace e Matheus Henrique; Wanderson, Kaio Jorge, Gabigol e Dudu.

Não estão relacionados para a partida o zagueiro João Marcelo (recuperando-se de cirurgia no joelho direito), o meia Japa e o atacante Dinenno, que estão na fase de transição física para voltar aos jogos.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, também vai estrear em Brasileirões (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Estreante na Série A do Brasileiro, o Mirassol, do técnico Rafael Guanaes, vai jogar com:

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Maceió, Clayson, Chico Kim e Iury Castilho.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão 2025:

A CBF divulgou a tabela detalhada do Brasileirão até a 12ª rodada. Veja os próximos jogos do Cruzeiro: