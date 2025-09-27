Escalação do Cruzeiro: novidade na zaga titular e entre os reservas
Jonathan Jesus forma dupla com Fabrício Bruno e João Marcelo fica no banco
A única modificação na equipe do Cruzeiro que enfrenta o Vasco, neste sábado (27), às 18h30, no Estádio São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na zaga. Jonathan Jesus foi o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim para substituir o suspenso Villalba, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.
A novidade no banco de reservas é o zagueiro João Marcelo, que volta a ser relacionado para uma partida depois de mais de sete meses. O jogador sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito, na vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão, em 2 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro, e ainda não atuou sob o comando de Leonardo Jardim.
Já o atacante Gabigol não fica no banco, porque também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o colombiano Sinisterra, contundido na coxa direita.
O Cruzeiro, que vai usar a nova camisa número três, está escalado com:
Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.
Vice-líder do Brasileirão com 50 pontos, a equipe celeste assume provisoriamente a liderança em caso de vitória sobre o Vasco – o líder Flamengo tem 51 pontos e joga no domingo (28), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h30.
Contra o Vasco, Cruzeiro defende invencibilidade de 12 jogos fora de casa
O Cruzeiro defende invencibilidade de 12 partidas como visitante, oito delas pelo Brasileirão. A última derrota da Raposa fora de casa pelo campeonato foi em 20 de abril, por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada.
A partida deste sábado (27) será a primeira do Cruzeiro contra o ex-técnico Fernando Diniz, que dirigiu a equipe de setembro de 2024 a janeiro deste ano, com um desempenho fraco. Foram 20 partidas, com apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas.
