Cruzeiro: William satisfeito com assistências na estreia no Brasileiro

O lateral-direito William foi um dos destaques do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, sábado (29), no Mineirão, na estreia no Campeonato Brasileiro. Foram dele as assistências para os gols de Dudu e Gabigol, em lances semelhantes, ainda no primeiro tempo – William foi o único jogador a fazer duas assistências na primeira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Depois de muito criticado pelas atuações no final da temporada passada e no início deste ano, William estava aliviado com o desempenho na vitória sobre o Mirassol:

- Muito feliz com a partida, tanto individual quanto coletivamente. A gente conseguiu fazer muita coisa que vínhamos treinando, conseguimos fazer os gols – afirmou o lateral do Cruzeiro, na zona mista no Mineirão.

continua após a publicidade

William, no entanto, reconheceu que o Cruzeiro ainda precisa melhorar em alguns pontos – o jogo de sábado (29), por exemplo, foi o 11º consecutivo em que a equipe sofre gol:

- Temos que melhorar muita coisa, mas o objetivo foi cumprido, conseguimos três pontos em casa com a força do nosso torcedor. Agora é continuar nesse caminho de vitórias, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil – disse.

continua após a publicidade

Técnico Leonardo Jardim deve poupar titulares na estreia na Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

William também afirmou que estava evitando dar entrevistas após os jogos por causa do excesso de cobrança que sentia, apesar de reconhecer as atuações ruins:

- Nunca tive problema de jogar mal e falar aqui, assumir responsabilidade. Mas, às vezes, escutar algumas coisas, não sobre o jogo que fez ou o campeonato que vem fazendo, mas sobre a pessoa acaba machucando um pouco. Fui muito cobrado e isso é uma coisa normal. Até porque eu sou um dos jogadores experientes do elenco – comentou.

➡️Ídolo argentino agradece homenagem de Gabigol

Assistências são o ponto forte do lateral William com a camisa do Cruzeiro

Desde que chegou ao Cruzeiro, em 2023, William tem se destacado pelas assistências. No ano passado, o lateral foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior, mas o desempenho realmente caiu nos últimos meses. Nesta temporada, William, assim como todo o time, não foi bem no Campeonato Mineiro.

Antes da partida contra o Mirassol, William já tinha feito assistência para o gol de Bolasie, no empate por 1 a 1 com o América, pela primeira fase do Estadual, no Independência – ele ainda não marcou este ano. Em 2024, foram nove assistências (ficou atrás apenas de Matheus Pereira, com 16) e seis gols em 60 jogos. No primeiro ano no clube, o lateral fez quatro assistências e marcou um gol em 41 partidas.

Nesta terça-feira (1º), o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fé, no Estádio 15 de abril, em Santa Fé, na Argentina, às 19h (de Brasília). O técnico Leonardo Jardim deve poupar alguns titulares, de acordo com o que já anunciou para o planejamento da temporada. O meia Matheus Pereira, mais uma vez, não viajou, já que aguarda o nascimento do primeiro filho. O zagueiro Jonathan Jesus também está fora, porque não se recuperou do quadro viral que apresentou no sábado (29).