Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG: vidente projeta estreia de clubes na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana estreia nesta terça-feira (1) e três clubes brasileiros entram em campo pela primeira rodada do torneio. Tratam-se de Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG, que enfrentam respectivamente Unión de Santa Fé (ARG), Once Caldas (COL) e Cienciano (PER). O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das cartas", no Youtube, cravou o resultado das partidas.

Para as estreias, o vidente não apontou vitória para todos os clubes brasileiros. Aliás, de acordo com ele apenas o Cruzeiro deve vencer na noite desta terça-feira (1). Nas demais partidas, Luiz Filho previu um empate na partida do Atlético-MG e uma vitória do Once Caldas sobre o Fluminense, na Colômbia.

Unión de Santa Fé x Cruzeiro

O primeiro compromisso do Cruzeiro na Sul-Americana será contra o Unión Santa Fé. Ao analisar o confronto, o vidente apontou que a equipe argentina deve apresentar um erro grave na estratégia em campo, e assim, perder a partida. O confronto acontece nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril.

Gabigol em ação pelo Cruzeiro em 2025 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Once Caldas x Fluminense

Assim como o Cruzeiro, o Fluminense também estreia na competição fora de casa. Contudo, de acordo com Luiz Filho, o tricolor deve ter uma derrota na primeira rodada da Sul-Americana. Para a partida, o vidente previu uma vitória da equipe colombiana, que deve usufruir do fator casa para conquistar o triunfo. A partida acontece nesta terça-feira (1), às 21h30, no Estádio Palogrande.

Thiago Silva é o capitão do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cienciano x Atlético-MG

O tarólogo previu a estreia do Galo como a mais equilibrada entre os brasileiros. Para ele, o confronto entre a equipe mineira e a peruana será marcada pelo equilíbrio e deve terminar empatada. O confronto acontece nesta terça-feira (1), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

