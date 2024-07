Em retorno aos treinos, Cruzeiro tem desfalque de volante

Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 11:27 • Belo Horizonte (MG)

Após a vitória sobre o Botafogo, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no último sábado (27), os atletas ganharam mais dias de folga. No entanto, os jogadores retornaram aos trabalhos nessa terça-feira (30), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. E o técnico Fernando Seabra teve uma baixa nos treinamentos.

O volante Matheus Henrique não foi para o campo e fez apenas atividades internas na academia da Toca da Raposa II. Isso, porém, já é parte do planejamento. A expectativa é que ele se junte ao elenco novamente nas atividades desta quarta-feira (31).

Vale ressaltar que Matheus Henrique deixou o gramado do Nilton Santos mais cedo no último sábado. Ele revelou que sentiu um desgaste e deixou o campo para evitar maiores problemas. Assim, ele garante que estará presente em campo no jogo contra o Fortaleza, na próxima segunda-feira (5), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

- Como eu fiz os 90 minutos contra o Juventude e comecei jogando contra o Botafogo, no intervalo do jogo eu fiz uma queixa da minha coxa. Mas nada demais. No pós-jogo foi monitorado. Hoje também, na reapresentação - ressaltou, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Desde sua chegada ao Cruzeiro, Matheus Henrique esteve em campo em quatro oportunidades: duas como titular e duas entrando no segundo tempo.