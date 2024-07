Dono do Cruzeiro revela aumento significativo na folha salarial

Ronaldo e Pedro Lourenço antes da partida entre Cruzeiro e Santos no estádio Independência pelo Campeonato Brasileiro A 2023. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro

São dois "cruzeiros" diferentes: do Ronaldo e do Pedrinho. Antes, a Raposa lutava com uma folha mais segura, com elenco reduzido e com poucos nomes. No entanto, desde a chegada de Pedro Lourenço, há pouco mais de dois meses, essa situação mudou. A folha salarial, inclusive, aumentou bastante.

De acordo com o empresário e proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, a folha salarial do Cruzeiro subiu de R$ 12 milhões para R$ 17 milhões desde a sua chegada.

O aumento de R$ 5 milhões na folha, afinal, aconteceu justamente por causa das várias contratações que a Raposa fez agora. No total, sete atletas chegaram e estarão regularizados após o dia 10 de julho.

Chegaram para o Cruzeiro: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrizio Peralta, Matheus Henrique e Walace, além dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Diaz.

-Nós temos um grupo bom, que está fazendo um trabalho excelente, todo mundo sabe que precisa de mais gente. O campeonato é longo. A gente não consegue manter um clube no alto nível só com o grupo que nós temos. Queria gastar R$ 5 milhões, R$ 6 milhões, é o mercado. Para ter bons jogadores, tem que aumentar o cash - explicou Pedro Lourenço, em entrevista coletiva.

No entanto, o time agora está fechado. Na entrevista coletiva, a diretoria confirmou que não vai mais fazer contratações para a atual janela e a equipe será armada com o atual elenco.