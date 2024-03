Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste sábado (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa é líder do Grupo A com 16 pontos, enquanto o adversário é o segundo colocado do Grupo B do Estadual, com oito pontos conquistados até o momento. A transmissão da partida será por conta do Premiere.