(Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 10:57 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro recebe o Alianza, da Colômbia, nesta quinta-feira (11), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão da Paramount+ (streaming). O Cabuloso ficou no empate na estreia diante da Universidad de Quito, enquanto os colombiano foram derrotados pelo Unión La Calera.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Apostando R$100 no Lance! Betting, você ganha R$397 se Dinenno abrir o placar para o Cruzeiro contra o Alianza-COL]

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro e Alianza (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Alianza

2ª rodada - Grupo B - Sul-Americana

Data e horário: quinta-feira, 11 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

Árbitro: Roberto Perez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Rafael Cabral; William, João Marcelo (Neris), Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital (José Cifuentes) e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno.

ALIZANZA (Técnico: Hubert Bhodert)

Pier Grazziani; Navarro, Figueroa, Pedro Franco e Leonardo Saldaña; Meza, Mayer Gil, Manjarrés, Cárdenas e Emerson Batalla (Orozco); Michael Rangel.

Cruzeiro enfrentra o Alianza pela Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)