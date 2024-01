No primeiro tempo, o show foi dos goleiros. O destaque ficou com o Pedro Morisco, que já vem mostrando serviço durante a competição. Já no segundo tempo, o gol demorou a sair. Porém, aos 30 minutos, a bola é cruzada na área e o zagueiro Pedrão escorou de cabeça e abriu o placar para a Raposa, garantindo o resultado para a vitória.