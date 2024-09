Cruzeiro terá retorno de Barreal, mas tem outro desfalque para duelo com o Libertad

Walace apresentou amigdalite e foi cortado do jogo (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 07:05 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro poderá ter um reforço importante nesta quinta-feira para o primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Libertad, no Paraguai. O meia argentino Álvaro Barreal, que ficou uma semana sem conseguir treinar, foi relacionado e viajou com o grupo de jogadores para Assunção. Por outro lado, o volante Walace apresentou um quadro de amigdalite e é desfalque.

➡️Conmebol define datas das finais da Libertadores e Sul-Americana 2025

Barreal estava afastado dos treinos por causa de dores no tornozelo esquerdo — exames, contudo, descartaram qualquer tipo de lesão. Assim, ele é opção para o técnico Fernando Seabra e tem inclusive boas chances de começar a partida.

Além do argentino, outros três jogadores que vêm atuando no Cruzeiro, mas que não estavam inscritos na Sul-Americana, estão regularizados e poderão fazer suas estreias na competição. Tratam-se dos zagueiros Jonathan Jesus e Weverton, e do volante Fabrizio Peralta.

Vindo de derrota em casa no Brasileirão, e com seu treinador pressionado, o Cruzeiro tem na Copa Sul-Americana uma boa chance de recuperação. Isso porque o Libertad terá pelo menos cinco desfalques para partida desta quinta-feira.

Segundo a imprensa paraguaia, o recém contratado técnico Daniel Garnero não poderá contar com o zagueiro Luiz Cardozo, o meia Lucas Sanabria, e os atacantes Antonio Bareiro, Lorenzo Melgarejo e Tito Villalba, todos lesionados.

Libertad x Cruzeiro se enfrentam no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 21h30 (horário de Brasília).