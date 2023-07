Dono da segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sofreu apenas 11 gols em 15 partidas na competição, e tem mostrado um sistema defensivo cada vez mais sólido. Por outro lado, o jejum do ataque preocupa o time celeste - centroavantes como Gilberto e Henrique Dourado não marcam há mais de dois meses.



A última vez que os dois balançaram as redes foi foi na goleada diante do América-MG, por 4 a 0, no dia 14 de maio. De lá para cá, já aconteceram nove rodadas, e a dupla perdeu espaço com o técnico Pepa, que, nos últimoj jogos, optou por um esquema sem um "homem-gol".