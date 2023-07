Neste último domingo (16), o Cruzeiro recebeu o Coritiba, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em um empate sem gols, na Arena Independência. E neste duelo, a Raposa registrou o melhor público do ano no estádio. Ao todo, 22.123 torcedores presenciaram a atuação do time do técnico português Pepa na competição nacional.