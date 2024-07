Fernando Seabra no comando do Cruzeiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 11:29 • Belo Horizone (MG)

O Cruzeiro de Fernando Seabra deixou o gramado do Estádio Heriberto Hulse, nessa quarta-feira (3), derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma, em partida do Campeonato Brasileiro. Os gols perdidos pelo time da Raposa, contudo, foram observados e lamentados pelo técnico.

- No primeiro tempo, tivemos mais condições de sair na frente, mas desperdiçamos. No começo do segundo, em bola longa, acabamos perdemos o jogo aéreo e ocasionou o gol. Isso muda o cenário - disse o comandante.

O treinador, inclusive, criticou a queda de rendimento da equipe na etapa complementar e salientou que está insatisfeito com a situação.

- No segundo tempo, um desempenho muito ruim, muito abaixo do que podemos. Não estamos satisfeitos. Precisamos reconhecer que foi abaixo - criticou.

Chamou atenção no time do Cruzeiro a presença de Helibelton Palácios na lateral. Ele estava sem jogar desde janeiro, quando foi utilizado para substituir William. No entanto, de acordo com Seabra, foi feita uma avaliação do confronto para justificar a presença do atleta no time titular.

- O Palacios, embora não jogasse, estava trabalhando muito bem, e a gente acompanhando muito bem as métricas de intensidade nos treinos. Para esse confronto, o Criciúma tem a segunda melhor bola parada ofensiva e defensiva da competição. Era importante a gente ter na linha de quatro um jogador de estatura, tanto nas bolas diretas, quanto paradas - afirmou.

O Cruzeiro agora volta a jogar no Mineirão. No domingo, a Raposa recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

