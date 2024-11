Cruzeiro renova contrato com dupla de jogadoras

Cruzeiro renova contrato até 2025 com as atletas Fabíola Sandoval (esquerda) e Limpia Fretes (direita) (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 13:52 • Belo Horizonte

O Cruzeiro já deu os primeiros passos para assegurar a continuidade de seu elenco para a temporada de 2025. Nesta segunda-feira (4), o time mineiro anunciou as renovações de contratos com a lateral Limpia Fretes e com a atacante Fabíola Sandoval. O vínculo das atletas paraguaias com o clube permanece, agora, até o fim de 2025.

Por meio das redes sociais, o Cruzeiro celebrou a renovação com os torcedores: "A nossa dupla paraguaia fica no Cruzeiro! Prepara o tereré que Fabíola Sandoval e Limpia Fretes renovaram o contrato com o clube até o fim de 2025".

Limpia agradeceu a confiança do clube em seu trabalho e já planeja a temporada seguinte com a camisa celeste.

-É uma honra renovar com o Cruzeiro. Desde o primeiro momento que cheguei aqui, me senti em casa. Então, estou muito feliz, é um prazer ficar mais um ano aqui - afirmou a defensora.

-Renovar com o Cruzeiro mais um ano, é uma alegria muito grande, um privilégio. Vou ter a honra de vestir mais um ano essa camisa gigante, que representa muita coisa. Com o passar do tempo, passei a ficar muito mais ligada no Cruzeiro, e fico muito feliz de ter mais uma vez a oportunidade de representar essa camisa da melhor maneira - celebrou Fabíola Sandoval nas redes sociais.

Conheça as atletas

Limpia chegou ao Cruzeiro na atual temporada e veio do Avaí Kindermann, time catarinense. A jogadora de 24 anos tem 16 partidas pela Raposa, com uma assistência.

Já Fabiola Sandoval foi um dos destaques do Cruzeiro na temporada, com 20 jogos, sete gols (seis no Campeonato Brasileiro Feminino) e quatro assistências. A atelta de 25 anos atua no Brasil desde 2021 e tem passagens por Internacional, Bahia e Avaí Kindermann.

Investimento no futebol feminino

Após a saída de Kin Saito do cargo de diretora do futebol feminino do Cruzeiro, no fim de setembro, Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, projetou investimentos mais "modestos" para a próxima temporada.

-Vamos tocar da mesma forma que o feminino tem trabalhado. Não pretendemos fazer grandes investimentos, mas manter um time com a base que temos hoje, fazer um time razoável.

Alexandre Mattos, CEO do clube, em resposta a Pedrinho, declarou que os gastos serão equilibrados e que o clube não vai dar nenhum "passo maior do que a perna".

-Tudo que for gerando receitas, aumentando receitas, vai aumentando o investimento não só no feminino, quanto no masculino e na base. (…) O Cruzeiro, especificamente no feminino, estava dando um passo maior do que a perna. O que o Pedrinho deixou claro é que nós vamos equilibrar isso um pouco mais - relatou Mattos.