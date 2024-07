Cruzeiro recebe o Corinthians com ‘lei do ex’ no banco de reservas

Cássio em anúncio no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 08:00 • Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro e Corinthians entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. E a famosa 'lei do ex ' será concentrada no banco de reservas.

Isso porque o goleiro Cássio vai, pela primeira vez depois de um longo tempo, torcer contra o Corinthians. O jogador deixou o Timão há pouco mais de dois meses e ainda não está livre para entrar em campo. Essa liberação só vai ocorrer após 10 de julho, quando a janela se abrir.

No entanto, enquanto o mercado não se abre, Cássio faz de tudo para já iniciar sua liderança no elenco. Mesmo sem jogar, ele marca presença em todos os jogos, inclusive nas partidas longe de Belo Horizonte.

Além do reencontro com o Corinthians, o jogo será também a primeira vez que Cássio encontrará seu sucessor no gol do Timão.

Vale lembrar que ao sair do Corinthians, Carlos Miguel ficou na meta paulista. No entanto, o goleiro também foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Cássio, ídolo do Corinthians, em anúncio pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sem os dois principais goleiros, Matheus Donelli, de 22 anos, entrou para o lugar e tem sido o titular. Cássio, a propósito, já tinha elogiado o jovem pouco depois de deixar o Timão.

- Peguei uma safra de goleiros bons no Corinthians. Tem o Carlos Miguel, o Felipe Longo que ganhou a Copa São Paulo muito bem, o Donelli, que estava na Seleção. Fora os outros goleiros, é uma safra muito boa. Não só para disputar posição, mas para ajudar a evoluir, para não cometer os erros que cometi no passado - finalizou.

O Cruzeiro é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados. O Corinthians está na zona de rebaixamento, com 12 pontos, na 17ª colocação.