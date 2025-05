Cruzeiro pode ter dois titulares contra Unión; veja time provável

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, nesta quarta-feira (28), se despede da competição em que foi vice-campeão no ano passado, enfrentando o Unión de Santa Fe, da Argentina, no Mineirão, às 21h30. O técnico Leonardo Jardim vai escalar uma equipe reserva, pensando no difícil compromisso de domingo (1º), contra o líder Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Já no jogo anterior pela Sul-Americana, a vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, no Mineirão, dia 14, apenas três titulares começaram jogando: o zagueiro Villalba, e os volantes Lucas Romero e Christian.

Villalba novamente deve ser escalado, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o jogo contra o Palmeiras. O meia Matheus Pereira também pode aparecer na equipe, pelo menos no segundo tempo, já que não enfrentou o Fortaleza, domingo (25), também por suspensão. Leonardo Jardim já disse que não gosta que um jogador fique quase 10 dias sem atuar.

Na lateral direita, a situação é diferente já que Fagner não participou das duas últimas partidas da equipe por causa de dores musculares na coxa. O jogador treinou normalmente nesta terça-feira (27), na Toca da Raposa, mas pode ser novamente preservado no jogo diante do Unión.

Volante do Sub-20 deve ser novidade no Cruzeiro para jogo contra Unión, pela Sul-Americana

A presença do jovem Nicolas Pontes, de 19 anos, da equipe Sub-20, no treino é um indício de que Fagner deve ficar de fora da partida. Nicolas Pontes é volante, mas atua também na lateral direita e ficaria como opção para o jogo desta quarta-feira (28).

O atacante Wanderson, que também não jogou contra Vila Nova-GO e Fortaleza, ainda se recupera de pancada no joelho esquerdo e deve continuar de fora. No ataque, Leonardo Jardim tem usado como opções aos titulares Bolasie, Lautaro Diaz e Kaique Kenji.

Goleiro Léo Aragão deve voltar a ser titular no Cruzeiro, contra o Unión (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A provável escalação do Cruzeiro é:

Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman, Rodriguinho e Matheus Pereira (Eduardo); Bolasie e Lautaro Diaz (Kaique Kenji).

Os jogadores foram liberados da concentração para a partida contra o Unión e se apresentam na Toca da Raposa na manhã desta quarta-feira (28).

O Grupo E da Sul-Americana já está definido com o Mushuc Runa, do Equador, em primeiro lugar, com 13 pontos e classificado diretamente para as oitavas de final. O Palestino, do Chile, está em segundo, com 9 pontos, e vai disputar o play-off contra um time eliminado da Copa Libertadores. Também nesta quarta-feira (28), Palestino e Mushuc Runa se enfrentam no Chile para cumprir tabela.