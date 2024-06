Cruzeiro pode acertar com jogador da Seleção da Colômbia nos próximos dias

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro já começou a se planejar para a sequência da temporada. Após sondar Kaio Jorge e Matheus Henrique, a bola da vez na Toca da Raposa é o zagueiro Yerry Mina, que jogou a última temporada pelo Cagliari.

Na Itália, ajudou o time se salvar do rebaixamento. Até o fim de semana, o clube terá uma reunião com o atleta. Aos 29 anos, Mina ainda tem mercado na Europa e tem desejo de permanecer no Velho Continente.

Boa relação com Mattos pode ser diferencial para o Cruzeiro

Com a concorrência do futebol europeu e de mais de cinco clubes brasileiros, o Cruzeiro tem em Alexandre Mattos um trunfo. Atual CEO do clube, o dirigente foi o responsável pela contratação de Mina para o Palmeiras, em 2016.

Mesmo se não for Mina, a Raposa irá contratar mais um zagueiro, com condições de ser titular da equipe, que tem Zé Ivaldo e João Marcelo como titulares. No futebol europeu, o zagueiro ainda atuou por Barcelona, Fiorentina, Everton e, agora, no Cagliari.