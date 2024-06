Buscando reforços, Cruzeiro traça estratégia no mercado; primeiros alvos estão na Itália

Foto: Divulgação/ Cruzeiro







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 13:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A busca do Cruzeiro por reforços começou. Classificada para a próxima fase da Sul-Americana, a Raposa, agora com seu futebol sob a tutela de Alexandre Mattos, traça a linha na procura de novos nomes. Os dois primeiros são Kaio Jorge e Matheus Henrique, que jogam no Frosinone e no Sassuolo, ambos da Itália. Confira as informações!

➡️ Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

Cruzeiro/Divulgação

Kaio Jorge

No caso do atacante de 22 anos, a proposta é de compra. Confiante, o Cruzeiro propôs cerca de R$4 milhões de euros à Juventus pelo jogador, que passou a temporada emprestado ao Frosinone. Rebaixado para a Série B da Itália, Kaio atuou em 22 jogos, marcando três gols e dando uma assistência. Revelado pelo Santos, o atacante está na Terra da Bota desde 2020.

Kaio Jorge muda de clube na Velha Bota (Divulgação/Frosinone)

Matheus Henrique

Outro também rebaixado na Itália é Matheus Henrique, que atuou na Sassuolo nesta temporada. Revelado pelo Grêmio, o jogador interessa ao Cruzeiro e não deve permanecer na Itália. Em relação aos valores, o time mineiro tentará, primeiramente, um empréstimo com obrigação de compra, necessitando de compensação financeira aos italianos.

ALBERTO PIZZOLI / AFP