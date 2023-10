Nos bastidores, a diretoria da Raposa pediu a liberação de 15% da carga de ingressos, em forma de reciprocidade por conta da partida no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No clássico, o jogo foi realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e o Cruzeiro cedeu 5.625 ingressos para a torcida do Galo.