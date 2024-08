Cruzeiro encaminha venda de atacante para clube russo

Arthur Gomes estreou marcando dois gols (Divulgação/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 17:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro fechará, nos próximos dias, a venda do atacante Arthur Gomes para o Dínamo Moscou, da Rússia. As bases financeiras, da transferência que pode ultrapassar os R$30 milhões, já foram acertadas e falta apenas a assinatura dos últimos documentos. A Informação é do GE.

A tendência é que a negociação seja finalizada até o início da próxima semana. Arthur Gomes chegou ao Cruzeiro no meio de 2023, por R$16 milhões, vendido pelo Sporting, de Portugal. Até agora, foram 59 jogos, com oito gols e cinco assistências. O jogador foi titular absoluto da Raposa na temporada, mas passou a frequentar o banco após as chegadas dos reforços. Desde então, em 11 jogos que participou, foi titular em cinco.