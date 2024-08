Cruzeiro elimina Boca Juniors nos pênaltis e vai às quartas da Sul-Americana

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 23:48 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após superar o Boca Juniors nos pênaltis nesta quinta-feira (22), no Estádio Mineirão. No tempo regulamentar, a Raposa venceu por 2 a 1, com gols de Matheus Henrique e Walace; Giménzes descontou para os Xeneizes. Como o jogo de ida terminou em 1 a 0 para os argentinos, a decisão foi para as penalidades.

➡️ Advíncula, do Boca Juniors, é expulso com 14 segundos contra o Cruzeiro, e web reage: ‘Entrada criminosa’

Como foi a partida entre Cruzeiro e Boca Juniors?

Logo nos primeiros segundos - 14, para ser exato - Luis Advíncula foi expulso após dura falta sobre Lucas Romero. Assim, o Cabuloso teve um jogador a mais por praticamente todo o duelo, e rapidamente aproveitou da situação. Matheus Henrique aproveitou rebote de Romero e abriu o placar aos oito minutos. Pouco depois, aos 20', Walace ampliou a vantagem para 2 a 0. Contudo, mesmo com a superioridade numérica, o Cruzeiro cedeu chances ao Boca Juniors, que descontou com Giménez nos acréscimos antes do intervalo.

O segundo tempo foi de boas chances para ambos os lados. A Raposa controlou a posse de bola e ocupou o campo de ataque, enquanto os Xeneizes exploraram os contra-ataques. Matheus Pereira quase fez golaço de cobertura da entrada a área, enquanto o Boca teve oportunidade sem goleiro com Merentiel, mas João Marcelo solvou em cima da linha. Assim, o 2 a 1 permaneceu no placar, e a decisão foi para as penalidades por conta do 2 a 2 no agregado.

Nos pênaltis, ambas equipes se mostraram calibradas. Contudo, enquanto Álvaro Barreal acertou a quinta cobrança para o Cruzeiro, Merentiel isolou a batida do lado do Boca Juniors, e o Cabuloso levou a melhor por 5 a 4 nas penalidades para se classificar às quartas de final da Sul-Americana.

Jogadores do Cruzeiro celebram gol de Walace diante do Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOCA JUNIORS

COPA SUL-AMERICANA - OITAVAS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e John Gallego (COL)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Juan Dinenno.

BOCA JUNIORS (Técnico: Diego Martínez)

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández e Agustín Martegani; Kevin Zenón, Miguel Merentiel e Milton Giménez.