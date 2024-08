Advíncula, do Boca Juniors, é expulso com 14 segundos contra o Cruzeiro, e web reage: ‘Entrada criminosa’

Luis Advíncula lamenta expulsão diante do Cruzeiro (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 22:20 • Belo Horizonte (MG)

Jogador do Boca Juniors, Luis Advíncula foi expulso aos 14 segundos de jogo diante do Cruzeiro, no Mineirão, na volta das oitavas de final da Sul-Americana. O peruano cometeu falta sobre Lucas Romero nos primeiros instantes da partida, e o árbitro Wilmar Roldan decidiu por mostrar o cartão vermelho ao lateral-direito do time argentino.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o lance. As reações, em maioria, demonstraram espanto com a forte entrada de Advíncula. Alguns torcedores da Raposa criticaram o peruano pela imprudência, enquanto outros agradeceram de forma irônica a atitude do adversário.

Confira abaixo publicações sobre a expulsão de Advíncula, do Boca Juniors, contra o Cruzeiro:

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOCA JUNIORS

COPA SUL-AMERICANA - OITAVAS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e John Gallego (COL)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Juan Dinenno.

BOCA JUNIORS (Técnico: Diego Martínez)

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández e Agustín Martegani; Kevin Zenón, Miguel Merentiel e Milton Giménez.

Luis Advíncula, do Boca Juniors, lamenta expulsão diante do Cruzeiro (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)