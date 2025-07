Cruzeiro é derrotado pelo Ceará e perde invencibilidade no Brasileiro

O Cruzeiro foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1, de virada, neste domingo (27), no Mineirão, e perdeu a invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Também foi a primeira derrota da Raposa como mandante na competição. O Vozão voltou a vencer, depois de três derrotas, e chegou aos 21 pontos. O atacante Kaio Jorge abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, e o paraguaio Galeano virou o placar, com um gol em cada tempo.

O Ceará começou o jogo com três volantes para reforçar a marcação, mas a estratégia quase foi por água abaixo antes dos 4 minutos, quando o goleiro Bruno Ferreira cometeu uma falha bisonha, que o atacante Kaio Jorge aproveitou para marcar pela 13ª vez no Brasileiro e abrir o placar. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro teve tranquilidade para controlar o jogo, manter a posse de bola e procurar a melhor jogada para finalizar.

Contra o Ceará, Kaio Jorge marcou pela 13ª vez neste Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Vozão não preocupou a defesa celeste nos primeiros 30 minutos, mas, a partir daí, passou a chegar com mais perigo à área do Cruzeiro. Primeiro, Marcos Victor chutou por cima do gol de Cássio. Depois, o zagueiro Fabrício Bruno quase fez contra, ao desviar cruzamento de Galeano. Lourenço obrigou Cássio a se esticar para desviar para fora. Finalmente, aos 39 minutos, Lourenço bateu escanteio na esquerda, e Galeano subiu para cabecear no alto do gol, sem chances para o goleiro do Cruzeiro.

Ceará volta a marcar e vira o jogo contra o Cruzeiro no segundo tempo

O jogo começou morno no segundo tempo. Aos 12 minutos, Gabigol entrou no lugar de Eduardo. Mas foi a entrada de Fernandinho no Ceará que mexeu no placar. O atacante cruzou da esquerda, e Galeano cabeceou forte no canto de Cássio, aos 14 minutos.

O técnico Leonardo Jardim fez mais modificações, o Cruzeiro pressionou até o fim, mas não conseguiu evitar a primeira derrota em casa neste Brasileirão. A última chance foi nos acréscimos, com Gabigol e Bolasie. O goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado evitaram o segundo gol celeste.

Veja os jogos de Cruzeiro e Ceará pela próxima rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Ceará voltam a jogar pelo Brasileirão somente no domingo, 3 de agosto, ambos contra times cariocas. Pela 18ª rodada, a penúltima do turno, a Raposa enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio, às 16h. E o Vozão recebe o Flamengo, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza. Na quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro faz o jogo de ida contra o CRB, às 19h30, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 CEARÁ

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, 16h

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Kaio Jorge (4'/1°T), Galeano (39'/1°T) e (14'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique e Aylon (Ceará)

💸 Renda: R$ 3.286.100,58

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 52.802

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Bolasie); Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Eduardo (Gabigol) e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson (Marquinhos).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lucas Mugni), Richardson (Lucas Lima) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Rafael Ramos), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

🖥️ VAR: Paulo Renato M. S. Coelho (RJ)