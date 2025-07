Escalações de Cruzeiro x Ceará: maior novidade na Raposa está no banco

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, vai poupar apenas dois titulares na partida deste domingo (27), contra o Ceará, às 16h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral William e o volante Christian não ficam sequer no banco de reservas, onde estará o meia Matheus Henrique, depois de quase quatro meses afastado dos jogos, por causa de lesão no menisco do joelho direito.

Para defender a liderança provisória do Brasileiro, com 34 pontos, a invencibilidade de 11 rodadas na competição e a melhor campanha como mandante, com sete vitórias e um empate, o Cruzeiro vai enfrentar o Ceará com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Esse será apenas o quarto confronto entre Cruzeiro e Ceará, no Mineirão. Nos três jogos anteriores, a Raposa goleou por 6 a 0, em 1971; o Vozão ganhou por 2 a 0, em 2018; e o time celeste venceu por 1 a 0, em 2019.

No retrospecto total do duelo, o Cruzeiro venceu sete vezes, o Ceará, três, e houve cinco empates, em 15 partidas. Foram 22 gols da Raposa e 12 do Vozão.

Adversário do Cruzeiro no Mineirão, Ceará perdeu as três últimas partidas

O Ceará está em 13º lugar neste Brasileirão, com 18 pontos em 15 jogos. A equipe do técnico Léo Condé vem de três derrotas para Mirassol (2 a 0), Internacional (1 a 0) e Corinthians (1 a 0). Para o jogo deste domingo, o Vozão está escalado com:

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.