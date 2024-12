Cruzeiro: Diniz ganha outro desfalque para jogo contra Juventude

O meia Mateus Vital está deixando o Cruzeiro e não viajou com a delegação para Caxias do Sul (RS), neste sábado (7), para a última partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, neste domingo (8), às 16h. O jogador negocia transferência para o Necaxa, do México.

A indicação de Mateus Vital para o clube mexicano foi feita pelo técnico argentino Nicolás Larcamón, que trabalhou no Cruzeiro no início desta temporada e agora está no Necaxa. Larcamón foi demitido após o time ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, para o Sousa, da Paraíba, e perder a decisão do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.

Fernando Diniz se despede do Cruzeiro neste domingo (8), contra o Juventude

Mateus Vital, de 26 anos, chegou ao Cruzeiro em 2023 e tem contrato até o fim de 2025. O meia disputou 51 partidas nesses dois anos e marcou apenas um gol: na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na segunda partida da final do Mineiro, no Mineirão. O ex-jogador de Vasco e Corinthians em momento algum caiu no agrado do torcedor cruzeirense.

Fernando Diniz tem vários desfalques para enfrentar o Juventude

Mateus Vital se junta ao grande número de desfalques que o técnico Fernando Diniz tem para o jogo deste domingo (8): Villalba, Walace, Barreal, Matheus Henrique, Kaio Jorge, Rafa Silva e Dinenno, contundidos, e Zé Ivaldo e Marlon, suspensos.

<strong>Com a provável saída de Mateus Vital, Fernando Diniz ganha mais um desfalque (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

Com mais essa ausência, Fernando Diniz deve escalar o Cruzeiro com Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Lautaro Diáz.

Para se classificar para a Copa Libertadores de 2025, o Cruzeiro precisa derrotar o Juventude, em Caxias do Sul (RS) e contar que o Bahia, que tem um ponto a mais na classificação do Brasileiro, não vença o rebaixado Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.