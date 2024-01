Laura enfrentará a francesa Fiona Ferro, 164ª colocada e que já foi top 40 em 2021. O jogo será o quarto da quadra 4 que tem programação iniciando às 20h desta segunda-feira: "As condições estão variando bastante essa semana.. tem dias que venta bastante, dias com 14 graus, as bolas ficam bem pesadas, daí de repente no dia seguinte faz 28 graus e fica tudo mais vivo. Estou me sentindo bem, tranquila, me adaptando de volta à quadra rápida", disse a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.