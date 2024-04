Cruzeiro acerta a contratação do técnico Fernando Seabra

Está será a segunda passagem de Seabra no clube (Foto: Reprodução / Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 11:26 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro acertou a contratação de Fernando Seabra. O treinador, que deixou o clube em janeiro após o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, retorna para assumir a vaga deixada pro Nicolás Larcamón.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O profissional era uma das opções para assumir o comando do clube ao fim do último Brasileirão, mas a diretoria da Raposa acabou optando pelo argentino. Além da passagem pelo sub-20, o treinador também fez parte da comissão técnica que dirigiu a equipe mineira ao fim da última temporada.

Seabra já está na Toca II, centro de treinamentos do clube, e deve comandar a atividade desta terça-feira (9), que ocorre no período da tarde. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

DETALHES DA CARREIRA DE FERNANDO SEABRA

Fernando Seabra iniciou sua carreira nas categorias de base do Red Bull Bragantino. Posteriormente, foi coordenador de base do Corinthians e técnico do sub-17 do Athletico. Na sequência, o treinador se transferiu para Desportivo Brasil, onde dirigiu a equipe sub-20 e, posteriormente, os profissionais do clube.

Ele chegou ao Cruzeiro em março de 2020. Nos dois anos em que comandou o sub-20 da Raposa, Seabra acumulou 57 vitórias, 18 empates e 16 derrotas em 91 partidas disputadas. Pelo profissional, ajudou na manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro.