Vale lembrar que o Mineirão não foi a casa do Cruzeiro durante todo o ano de 2023. Por litígio com a Minas Arena, que administra o estádio, a equipe mandou jogos no Independência, Kléber Andrade, na Arena do Jacaré e no Parque do Sabiá. Agora, o time quer a vitória para espantar má fase no Campeonato Brasileiro.