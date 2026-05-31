Com baixa de peso! Confira escalação do Cruzeiro contra o Fluminense

O Cruzeiro enfrentará o Fluminense na noite deste domingo (31) pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge terá força total para o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Na última rodada, a Raposa não pôde contar com o atacante Keny Arroyo, que estava suspenso. Entretanto, no jogo contra o Barcelona-EQU, o comandante optou por Sinisterra.

Porém, Kaio Jorge está fora da partida. Para o lugar do artilheiro, o técnico português promoveu o retorno do colombiano Neyser.

Kaio Jorge em ação contra o Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com força máxima, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Neyser.

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Cruzeiro x Fluminense

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será o último antes da pausa para a Copa do Mundo.

A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.

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Do outro lado, o Tricolor também garantiu, durante a semana, sua classificação na Libertadores. No entanto, o grupo liderado por Zubeldia vem de uma derrota por 1 a 0 para o Mirassol. No Brasileirão, o Fluminense está na terceira posição, com 30 pontos.

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