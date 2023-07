O motivo da troca de local segue sendo as condições do gramado do Mineirão por causa dos eventos não-esportivos no estádio. Os jogadores da Raposa rasgaram elogios ao gramado do Horto na vitória por 1 a 0 diante do São Paulo, ainda pela 12ª do Brasileirão, em 24 junho. O duelo ainda foi o primeiro jogo no estádio desde o plantio e a manutenção da grama de inverno.