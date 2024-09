Camisa do Cruzeiro: veja origem das cores e evolução

A camisa do Cruzeiro para a temporada de 2024 (Foto: Adidas/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 17:16 • São Paulo

A camisa do Cruzeiro Esporte Clube é um dos uniformes mais icônicos do futebol brasileiro. As cores azul e branco, adotadas oficialmente após a mudança de nome de Palestra Itália para Cruzeiro em 1942, refletem a conexão do clube com o Brasil e seu distanciamento das raízes italianas durante a Segunda Guerra Mundial.

A camisa do Cruzeiro já trazia a cor azul como destaque, uma escolha que se consolidou como marca registrada do clube ao longo dos anos. O azul representa a força e a nobreza, enquanto o branco, utilizado nos detalhes da camisa, simboliza a paz e a harmonia.

Em 2011, a camisa do Cruzeiro foi uma homenagem às origens do time como Palestra Itália. (Reprodução: Cruzeiro)

Primeira camisa do Cruzeiro

A primeira camisa do Cruzeiro era simples, com um design minimalista que incluía apenas as cinco estrelas do Cruzeiro do Sul como elemento principal. Com o tempo, o clube passou a utilizar materiais mais sofisticados e a adicionar novos detalhes às camisas, como a inclusão do escudo do clube no lado esquerdo do peito.

Nos anos 1970, a camisa do Cruzeiro já havia se tornado uma das mais reconhecíveis do futebol brasileiro. Durante as conquistas das Copas Libertadores da América em 1976 e 1997, o uniforme azul ficou eternizado nas imagens das comemorações, consolidando-se como símbolo de vitória.

Modelos comemorativos

Além do uniforme tradicional, a camisa do Cruzeiro também teve versões comemorativas ao longo de sua história. Em 2003, por exemplo, o clube apresentou uma camisa especial para celebrar a Tríplice Coroa, conquistada naquele ano. Além disso, o Cruzeiro utiliza camisas brancas como uniforme reserva, mantendo o azul como a cor principal para o primeiro uniforme.

Para os torcedores, a camisa do Cruzeiro é um símbolo de orgulho e pertencimento. Vestir o uniforme do clube é uma forma de demonstrar amor e lealdade ao time, independentemente dos resultados em campo. A camisa é um dos produtos mais vendidos do clube, sendo amplamente utilizada pela torcida em dias de jogos e em eventos sociais.