Após vazamento, Cruzeiro lança oficialmente uniforme da temporada 2024

Publicada em 05/03/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro lançou o novo uniforme do clube para a temporada 2024. Em parceria com a Adidas, a Raposa se inspirou na camisa utilizada pela equipe entre 1992 e 1995 marcado por conquistas importantes, como dois Campeonatos Mineiros e uma Copa do Brasil.

Peças importantes daquele período do clube, Nonato e Douglas participaram do lançamento do novo manto. Além da dupla, atletas do atual elenco, como Cifuentes, Kaiki, Villalba e Pedrão também participaram da campanha.

A nova camisa conta com dois tons da cor azul, enquanto o calção e os meiões dos jogadores serão predominantemente brancos. As versões masculinas e femininas custam R$ 349,99, enquanto as infantis são vendidas por R$ 299,99.

Desde o último final de semana, o novo uniforme do Cruzeiro foi vazado e suas imagens circularam nas redes sociais. Internamente, o fato irritou a diretoria da Raposa com a fornecedora de materiais esportivos do clube.

