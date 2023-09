>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



O próximo duelo do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B será contra o Sport, fora de casa. Caso vá para o jogo, Barreto reencontrará um velho conhecido, o técnico Enderson Moreira, com quem Barreto foi campeão da Série B em 2021 pelo Botafogo. Por conta disso, o volante falou sobre a preparação para a partida e o provável reencontro com Enderson:



- Estamos trabalhando muito forte para esse jogo contra o Sport. Será, novamente, uma viagem longa, assim como foi contra o Ceará, mas estamos bem preparados e acredito que vamos fazer um grande jogo. O Enderson é um cara espetacular, um grande treinador, que eu tive o prazer de trabalhar e será uma honra reencontrá-lo, dessa vez, em lados opostos. Mas sempre terei um respeito e um carinho muito grande por ele.