Em clássico e confronto direto, Chapecoense e Criciúma se enfrentam neste domingo (4), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view).

A Chapecoense chega de derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, fora de casa, e conheceu seu terceiro revés no torneio. Antes, o time catarinense vinha de duas vitórias seguidas contra Paysandu (2 a 0, fora) e Athletic (1 a 0, casa). A Chape está na 11ª colocação, com seis pontos.

O Criciúma vem de vitória por 1 a 0 contra o Bragantino, em casa, e pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o Tigre empatou em 1 a 1 com o Remo na última rodada, também em casa, e ocupa a 14ª posição, com cinco pontos.

Confira todas as informações do jogo entre Chapecoense e Criciúma, pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CRICIÚMA

SÉRIE B - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: Domingo, 4 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC);

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Chapecoense e Criciúma empataram em 1 a 1, pelo Catarinense 2025. Foto: Celso da Luz/CEC

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo):

Léo Vieira, Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira; Mailton, Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clas; Marcinho (Italo) e Mário Sérgio.

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo):

Kauã; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Everton Morelli e Juninho (Guilherme Lobo); Diego Gonçalves, Neto Pessoa e João Carlos (Samuel Otusanya).