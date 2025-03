Criciúma e patrocinadora promovem seminário de ‘anti manipulação’ a atletas

Criciúma e EstrelaBet, patrocinadora máster do clube, realizaram um workshop de integridade esportiva em parceria com a Sportradar, líder global em tecnologia esportiva e monitoramento de apostas. A iniciativa reuniu atletas do time profissional, além de dirigentes e comissão técnica do clube catarinense.

A ação faz parte de um conjunto de medidas recorrentes promovidas pela EstrelaBet com seus patrocinados, reforçando o compromisso da empresa com a prevenção da manipulação de resultados e a integridade no esporte. A Sportradar, com atuação global em mais de 80 países, conduziu o treinamento com foco em educar os atletas sobre os riscos da manipulação de resultados, os métodos utilizados por fraudadores e as consequências legais e esportivas envolvidas.

— A iniciativa reforça nosso compromisso com a integridade no esporte. Trabalhar temas como a manipulação de resultados junto às equipes é essencial para proteger a todos os atletas, os clubes, os campeonatos e também o mercado de apostas. Informação clara e objetiva é uma das ferramentas para garantir um ambiente esportivo seguro e transparente — afirma Frederico Gabrich, CLO (Chief Legal Officer) da EstrelaBet.

Durante o workshop, foram abordados temas como o que é a manipulação de resultados e como ela ocorre, os diferentes tipos de fraude, formas de abordagem de manipuladores, os riscos de envolvimento com apostas ilegais e como os profissionais devem agir diante de propostas suspeitas. O conteúdo foi apresentado de forma dinâmica, com espaço para interação e esclarecimento de dúvidas.

— Para o Criciúma, é fundamental que nossos atletas e corpo técnico estejam preparados para reconhecer situações de risco e saibam como agir diante de qualquer tentativa de manipulação. Valorizamos muito essa iniciativa e agradecemos à EstrelaBet e à Sportradar por trazerem um conteúdo tão relevante para nossa realidade — destaca o diretor executivo do Criciúma, Carlos Fernandes.

— Foi muito gratificante ver o interesse dos atletas do Criciúma durante a apresentação. Educação e conscientização são fundamentais para proteger o esporte e combater práticas como a manipulação de resultados, que trazem prejuízos a todos os envolvidos — afirma Felippe Marchetti, gerente de Parcerias de Integridade da Sportradar no Brasil.

O workshop foi realizado nesta quarta-feira (26), na sede do clube, em Criciúma (SC). A iniciativa integra a política estruturada da EstrelaBet para integridade esportiva, alinhada à regulamentação vigente e às melhores práticas globais. A empresa possui uma área interna dedicada à compliance e integridade, com controles robustos e o uso de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, para monitorar e identificar atividades suspeitas relacionadas à manipulação de resultados. Além disso, a EstrelaBet é membro da International Betting Integrity Association (IBIA), Genius Sports e do Integrity Exchange da Sportradar para colaborar com sistemas globais de monitoramento e alerta.

