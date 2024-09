Recém-chegado, Zé Gabriel se destaca em início pelo Coritiba

Zé Gabriel alcança números expressivos pelo Coritiba (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado por empréstimo junto ao Vasco em agosto, não demorou para que o volante Zé Gabriel conquistasse espaço e importância na equipe do Coritiba.

Com ele em campo, o Coxa disputou sete jogos na Série B do Brasileirão até aqui, tendo conquistado quatro vitórias, um empate e sofrido apenas duas derrotas, o que dá um total de 62% de aproveitamento, mesmo percentual do atual líder, Novorizontino.

Além disso, antes de contar com Zé Gabriel, o Coritiba não havia vencido nenhuma partida fora de casa na Série B, tabu que foi quebrado com o triunfo por 1 a 0 sobre o Brusque, na estreia do volante, que aconteceu dia 18 de agosto. Em coletiva de imprensa concedida na última semana, o jogador analisou o início de sua jornada e agradeceu a excelente recepção que teve de todo elenco.

— Fico muito feliz pelas vitórias seguidas logo na minha chegada, mas eu faço parte de um processo. Venho aqui para continuar a corrida pelo objetivo. As vitórias nos dão confiança para continuar trabalhando. Estou muito contente por estar em um clube grande como o Coritiba. Temos que seguir trabalhando com humildade para seguir pontuando no campeonato. A verdade é que eu fui muito bem recebido no clube e isso, sem dúvida, ajuda na adaptação — disse o volante.

Com a vitória de ontem sobre o Ceará, partida em que contou novamente com Zé Gabriel entre os seus titulares, o Coritiba alcançou a 11ª posição na tabela, com 37 pontos, apenas seis a menos que o Sport, primeira equipe no G-4 da Série B. O próximo adversário do Coxa será o Ituano, sábado, fora de casa.